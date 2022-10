Transport : sans surprise, le trafic mondial de passagers a poursuivi son redressement en août

(Boursier.com) — La reprise de l'activité dans le transport aérien a logiquement accéléré en août. Selon les données de l'Association du transport aérien international (IATA), le trafic total de passagers (mesuré en passagers-kilomètres payants ou RPK) a progressé de 67,7% sur un an en août et il représente désormais 73,7% des niveaux d'avant la crise sanitaire. Le trafic intérieur a bondi de 26,5% par rapport à la période de l'année précédente. Le trafic domestique total se situe à 85,4% du niveau d'août 2019. Le trafic international a lui bondi de 156,6% sur un an, les compagnies aériennes asiatiques affichant les taux de croissance les plus élevés d'une année sur l'autre.

"La haute saison estivale des voyages dans l'hémisphère Nord s'est terminée sur une bonne note. Compte tenu des incertitudes économiques qui prévalent, la demande de voyages progresse bien. Et la suppression ou l'assouplissement des restrictions de voyage dans certaines destinations asiatiques clés, dont le Japon, accélérera certainement la reprise en Asie. La partie continentale de la Chine est le dernier grand marché à maintenir de sévères restrictions d'entrée en raison du Covid-19", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.