Transport : Ryanair et Wizz Air confirment leur grande forme en septembre

(Boursier.com) — Trafic quasi-record pour Ryanair. La compagnie aérienne à bas coûts a transporté 15,9 millions de passagers en septembre, soit 13% de plus par rapport aux niveaux pré-Covid et le troisième mois le plus chargé de son histoire. De quoi consolider sa position de première compagnie aérienne d'Europe en nombre de passagers. Le groupe irlandais a par ailleurs vu son taux d'occupation s'améliorer de 7 points sur un an, à 94%.

Ryanair prévoit de transporter 166,5 millions de passagers au cours de l'exercice clos fin mars 2023, bien en avance sur son précédent record annuel de 149 millions atteint avant que la pandémie n'immobilise l'industrie du voyage.

Wizz Air a de son côté accueilli 4,574 millions de personnes à bord de ses avions en septembre, soit 51,5% de plus qu'il y a un an. Les capacités ont dans le même temps augmenté de 36,9%, conduisant à une amélioration du coefficient d'occupation de 8,4 points à 87,1%. Le transporteur à bas-coûts continue de développer son réseau avec notamment l'annonce d'une nouvelle expansion à travers l'Italie avec 750.000 sièges supplémentaires en vente depuis Rome et Milan et 12 nouvelles routes lancées en octobre. Cette offensive fait de Wizz Air la troisième plus grande compagnie aérienne d'Italie en termes de sièges proposés à la vente.