Transport : Ryanair donne des ailes au secteur

(Boursier.com) — Ryanair dope le secteur aérien. Dans le sillage de la compagnie irlandaise qui bondit de 7% à Dublin après avoir relevé sa guidance annuelle, Air France KLM grimpe de 2,5%, IAG (British Airways) prend 3,3% et les transporteurs à bas coûts easyJet et [GB:jE00BN574F90:0][GB:jE00BN574F90:0]Wizz Air[:GB] flambent de respectivement 6,5% et 11%. Evoquant une demande plus forte que prévu pendant la période de Noël, le groupe irlandais table désormais sur un bénéfice net 2022-2023 compris entre 1,325 et 1,425 milliard d'euros, contre un objectif précédent d'au moins 1,2 milliard d'euros. Ryanair a souligné que les réservations et les tarifs pendant la période des fêtes avaient bénéficié d'une demande refoulée, les personnes pouvant voyager librement pendant la période pour la première fois en trois ans.

"Sur la base de ces indices, la demande de voyages d'agrément court-courriers en Europe reste saine et nous sommes de plus en plus optimistes à l'approche de la prochaine saison de résultats", affirme Bernstein.

Ryanair a néanmoins averti que ses prévisions "restent fortement tributaires de l'évitement d'événements indésirables" au cours du dernier trimestre de son exercice, comme une aggravation de la pandémie de Covid-19 ou une détérioration de la guerre en Ukraine. La société a également maintenu ses prévisions de trafic pour l'année complète à 168 millions de passagers et a déclaré qu'elle subirait une perte au quatrième trimestre en raison du décalage de Pâques en avril cette année et d'un récent ralentissement du trafic et des prix des vols au départ du Royaume-Uni et entre les aéroports irlandais et provinciaux britanniques.