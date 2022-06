Transport : Rome serait proche d'une décision sur ITA

(Boursier.com) — La décision se rapproche. Le gouvernement italien devrait avoir choisi un acheteur pour Italia Trasporto Aereo (ITA), la nouvelle compagnie aérienne nationale italienne, dans les "prochaines semaines", selon son directeur général. Lors d'une interview accordée à 'Bloomberg' en marge de l'AG annuelle de l'Association internationale du transport aérien à Doha, Fabio Lazzerini a précisé s'attendre à ce qu'un accord soit conclu d'ici la fin de l'année.

Deux groupes de soumissionnaires sont en concurrence dans ce dossier suivi de très près par Rome : d'un côté un consortium comprenant le géant du transport de conteneurs MSC Mediterranean Shipping et la compagnie aérienne allemande Lufthansa, de l'autre, un consortium dirigé par la société américaine d'investissement axée sur le voyage et le tourisme, Certares Management, et impliquant Air France-KLM.

Après une série d'échecs, l'administration italienne désormais dirigée par le Premier ministre Mario Draghi a annoncé en février qu'elle avait lancé le processus de vente d'ITA, le successeur d'Alitalia. Le Trésor italien a géré la procédure d'appel d'offres pour s'assurer qu'il y ait bien une concurrence entre les différents candidats.

ITA prévoit d'employer environ 3.000 personnes d'ici septembre, avant l'entrée en service prévue le mois suivant des A220 d'Airbus qu'elle exploitera au départ de Rome et Milan. Les avions à fuselage étroit de dernière génération font partie d'un afflux d'avions Airbus que le transporteur doit recevoir jusqu'en 2025 afin de disposer d'une flotte plus économe en carburant.

F.Lazzerini a par ailleurs précisé qu'ITA a été largement épargnée par les pénuries d'équipages et les annulations de vols qui ont frappé la plupart de ses concurrents alors qu'elle se concentre sur la montée en puissance de ses opérations.