Transport : Pieter Elbers (KLM) va prendre la tête d'Indigo

(Boursier.com) — IndiGo change de patron. Ronojoy Dutta (71 ans), l'actuel directeur général de la première compagnie aérienne indienne, va en effet démissionner et ainsi gonfler la liste de cadre-dirigeants qui ont quitté le navire depuis quelques mois. Il sera remplacé à compter du 1er octobre par Pieter Elbers, dont le mandat à la tête de KLM se termine le 1er juillet prochain. Cette annonce intervient au milieu d'une enquête menée par le régulateur indien de l'aviation sur la décision de la compagnie d'interdire l'embarquement d'un adolescent handicapé au motif qu'il pourrait causer des perturbations et devenir une menace pour la sécurité. L'enquête initiale du régulateur montre qu'IndiGo ne s'est pas conformé à la réglementation et a traité les passagers de manière inappropriée.