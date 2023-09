Transport : nouvelle vive progression du trafic de Ryanair et Wizz Air en août

(Boursier.com) — Le mois d'août est logiquement resté très dynamique chez les transporteurs à bas coûts européens. Ryanair a transporté 18,9 millions de personnes le mois passé, soit 11% de plus qu'un an plus tôt. Le coefficient d'occupation est resté stable, à 96%. Sa concurrente d'Europe de l'Est, Wizz Air, a pour sa part accueilli 6,144 millions de personnes à bord de ses avions sur le mois, soit 23,9% de plus qu'il y a un an. Le coefficient d'occupation s'est établi à 94,1%, en amélioration de 3,6 points.