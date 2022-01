Transport : nouvelle amélioration du trafic aérien mondial en novembre

(Boursier.com) — La reprise du transport aérien s'est poursuivie en novembre 2021, avant l'émergence du variant Omicron. La demande internationale a maintenu sa tendance haussière avec la réouverture d'un plus grand nombre de marchés. Le trafic intérieur s'est en revanche affaibli, en grande partie en raison du renforcement des restrictions de voyage en Chine. Selon les données de l'Association du transport aérien international (IATA), le trafic mondial affichait une baisse de 47% en novembre (mesuré en passagers-kilomètres payants ou RPK) par rapport à novembre 2019, après une contraction de 48,9% en octobre.

Le transport aérien intérieur s'est légèrement détérioré après deux améliorations mensuelles consécutives. Le trafic a ainsi reculé de 24,9%, contre une baisse de 21,3% en octobre. Cela est principalement dû à la Chine, où le trafic a chuté de 50,9% par rapport à 2019, après que plusieurs villes eurent introduit des restrictions de voyage plus strictes pour contenir la pandémie de coronavirus. La demande internationale de passagers était de 60,5% inférieure à celle de novembre 2019, après une baisse de 64,8% enregistrée le mois précédent.

"La reprise du trafic aérien s'est poursuivie en novembre. Malheureusement, les gouvernements ont réagi de manière excessive à l'émergence du variant Omicron à la fin du mois et ont eu recours aux méthodes éprouvées de fermeture des frontières, de tests excessifs des voyageurs et à la quarantaine pour ralentir la propagation. Sans surprise, les ventes de billets internationaux réalisées en décembre et début janvier ont fortement baissé par rapport à 2019, laissant présager un premier trimestre plus difficile que prévu. Si l'expérience des 22 derniers mois a montré quelque chose, c'est qu'il y a peu ou pas de corrélation entre l'introduction de restrictions de voyage et la prévention de la transmission du virus à travers les frontières. Et ces mesures font peser un lourd fardeau sur les vies et les moyens de subsistance. Si l'expérience est le meilleur enseignant, espérons que les gouvernements seront plus attentifs au début de la nouvelle année", déclare Willie Walsh, directeur général de l'IATA.