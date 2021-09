Transport : les compagnies américaines abaissent leurs prévisions, Covid oblige

(Boursier.com) — Les grandes compagnies aériennes américaines revoient leurs prévisions à la baisse pour le trimestre en cours en raison de la nouvelle vague de coronavirus. United Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines et American Airlines ont notamment indiqué que la recrudescence des infections au Covid-19 entrave la reprise, les réservations ayant ralenti ces dernières semaines.

United prévoit une perte avant impôt ajustée pour ce trimestre et le suivant, contrairement à ses prévisions précédentes, si les tendances actuelles se poursuivent. Southwest et American Airlines estiment pour leur part que leurs recettes du troisième trimestre baisseront plus que prévu par rapport aux niveaux d'il y a deux ans, avant la pandémie.

Southwest a ainsi indiqué que ses revenus du trimestre clos fin septembre seraient inférieurs d'au moins 20% à ceux d'il y a deux ans, dans le bas de la fourchette précédemment fournie au marché. American s'attend lui à un chiffre d'affaires inférieur de 24 à 28% à son niveau de 2019, contre un recul de 20% anticipé jusque-là.

Le ciel n'est néanmoins pas totalement bouché puisque les transporteurs ont généralement déclaré que les réservations restaient fortes pour la période des fêtes à venir. Et Delta a maintenu ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre. Le partenaire d'Air France KLM a toutefois averti que "le rythme de reprise des voyages d'affaires avait ralenti, les entreprises retardant ou réduisant l'ampleur de la réouverture initiale des bureaux".

JetBlue a de son côté prévenu que son chiffre d'affaires du troisième trimestre baisserait de 6 à 9% par rapport à 2019, contre une précédente estimation de -4 à -9%. La faiblesse des réservations s'est étendue au quatrième trimestre, bien que la demande de loisirs pour les périodes de pointe des vacances "se maintient relativement bien".