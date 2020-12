Transport : les compagnies aériennes chutent avec la suspension des liaisons vers le Royaume-Uni

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Début de semaine de noël très compliqué pour le secteur aérien à l'image d'Air France KLM qui plonge de près de 9% à 4,2 euros ce lundi matin. Alors que la pandémie de coronavirus provoque des dommages sans précédents dans l'industrie, plusieurs Etats européens ont annoncé dimanche suspendre les flux de personnes en provenance du Royaume-Uni après la découverte outre-Manche d'une nouvelle souche de COVID-19 que les autorités britanniques considèrent comme plus contagieuse que la souche d'origine. De quoi plomber un peu plus la faible reprise à l'approche des fêtes de fin d'année.

L'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas ou encore le Canada ont ainsi suspendu ces dernières heures les vols et trains en provenance du Royaume-Uni pour éviter la propagation de la nouvelle souche de coronavirus. La France a ordonné la suspension des transports de personnes, y compris pour les transporteurs de marchandises, à compter de dimanche minuit et pour une durée de 48 heures.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a imposé samedi à plus de 16 millions d'Anglais un reconfinement pour endiguer la propagation de l'épidémie, tiendra dans le journée une réunion d'urgence pour évoquer les questions de transport international.

Aucune des grandes compagnies aériennes n'est épargnée par ces annonces. IAG, la maison-mère de British Airways et d'Iberia chute de 16% à Londres, Lufthansa décroche de 7% à Francfort alors que les low-cost easyJet et Ryanair abandonnent respectivement 15% et 6%.