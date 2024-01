Transport : le trafic aérien de passagers a bondi de près de 37% en 2023

(Boursier.com) — La reprise du transport aérien s'est poursuivie en décembre et le trafic total en 2023 s'est encore plus rapproché de son niveau pré-pandémie. Selon les données de l'Association du transport aérien international (IATA), le trafic (mesuré en passagers-kilomètres payants ou RPK) a augmenté de 36,9% l'an passé. À l'échelle mondiale, le trafic de l'ensemble de l'année 2023 représente 94,1% des niveaux d'avant la pandémie (2019). Le trafic de décembre a bondi de 25,3% sur un an et atteint 97,5% du niveau de décembre 2019. Le trafic du quatrième trimestre représente 98,2% de celui de 2019, reflétant la forte reprise vers la fin de l'année.

Le trafic international a augmenté de 41,6% en 2023 et atteint 88,6% des niveaux de 2019. Le trafic domestique a lui crû de 30,4% par rapport à l'année précédente et est supérieur de 3,9% au niveau de 2019.

"Le fort rebond post-pandémique s'est poursuivi en 2023. Le trafic de décembre s'est établi à seulement 2,5% en dessous des niveaux de 2019, avec une solide performance au quatrième trimestre, préparant les compagnies aériennes à un retour à des modèles de croissance normaux en 2024. La reprise des voyages est une bonne nouvelle. Le rétablissement de la connectivité alimente l'économie mondiale alors que les gens voyagent pour faire des affaires, poursuivre leurs études, prendre des vacances durement gagnées et bien plus encore. Mais pour maximiser les avantages du transport aérien dans le monde post-pandémique, les gouvernements doivent adopter une approche stratégique. Cela signifie fournir une infrastructure rentable pour répondre à la demande, encourager la production de carburant d'aviation durable (SAF) pour atteindre notre objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2050 et adopter des réglementations qui offrent un rapport coût/avantage évident. L'achèvement de la reprise ne doit pas être une excuse pour que les gouvernements oublient le rôle essentiel de l'aviation dans l'augmentation de la prospérité et du bien-être des personnes et des entreprises du monde entier", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.