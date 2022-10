Transport : le nouveau patron de SkyTeam vient de chez Air France

(Boursier.com) — Patrick Roux est le nouveau patron de SkyTeam. Vétéran de l'industrie avec plus de 30 ans d'expérience, il rejoint l'alliance mondiale de compagnies aériennes en provenance du groupe Air France-KLM, où il a passé les 15 dernières années à occuper des postes de direction dans des rôles clés couvrant le leadership stratégique et opérationnel, et plus récemment le poste de 'directeur des Alliances'. Kristin Colvile, DG sortante de SkyTeam, dont le mandat de 4 ans arrive à son terme, va retourner chez Delta Air Lines.

Join us in welcoming Patrick Roux as SkyTeam's new CEO and Managing Director. > >With over 30 years' experience, Patrick joins SkyTeam from the @AirFranceKLM Group, where he spent the last 15 years working at executive levels across key roles. > >More info ➡️ https://t.co/NIz3wf7Kir pic.twitter.com/isBn9nU2tM

— SkyTeam (@skyteam), via Twitter