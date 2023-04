Transport : le fret aérien montre des signes d'amélioration

(Boursier.com) — La situation s'améliore sur le marché du fret aérien. La demande mondiale, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), a diminué de 7,5% par rapport à février 2022 (-8,3% pour les opérations internationales). Cela représente la moitié du taux de déclin annuel observé au cours des deux mois précédents (-14,9% et -15,3% respectivement), montrent les données de l'Association internationale du transport aérien. Les capacités (mesurées en tonnes-kilomètres de fret disponibles, ACTK) ont dans le même temps augmenté de 8,6%, avec la reprise du trafic international de passagers.

"L'histoire du fret aérien en février est celle d'un ralentissement du déclin. Sur un an, la demande a chuté de 7,5%. C'est la moitié du taux de déclin enregistré en janvier. Ce changement de vitesse a été suffisant pour propulser l'ensemble de l'industrie en territoire positif (+2,9%) par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Un oeil optimiste pourrait voir le début d'une tendance à l'amélioration qui mène à la stabilisation du marché et à un retour à des modèles de demande plus normaux après les hauts et les bas spectaculaires de ces dernières années", déclare Willie Walsh, directeur général de l'IATA.