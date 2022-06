Transport : la saison estivale s'annonce chahutée dans le ciel européen

(Boursier.com) — La reprise est trop rapide ! Le manque de personnel dans les aéroports et au sein de nombreuses compagnies aériennes a déjà entraîné l'annulation de milliers de vols, notamment en Grande-Bretagne, et certains salariés sont déjà éprouvés alors que la saison ne fait que débuter. Après l'appel à la grève lancé chez Ryanair, ce sont les pilotes et personnels de cabine de Brussels Airlines qui ont déposé jeudi un préavis de grève du 23 au 25 juin, au moment où les dirigeants de l'Union européenne se réuniront en sommet à Bruxelles. Les syndicats de la filiale belge de Lufthansa dénoncent notamment la forte pression de travail en raison d'un manque de personnel.

La compagnie, qui avait licencié des salariés en 2020 dans le cadre d'une restructuration liée au COVID-19, n'a pas suffisamment renforcé ses effectifs depuis, selon Paul Buekenhout, du syndicat ACV Puls. "La charge de travail est trop importante", a-t-il déclaré à 'Reuters'. "Dans certains cas, il y a du personnel de cabine qui fait 18 vols en cinq jours. Si vous êtes trop fatigué, il y a un problème de sécurité".

Le manque conséquent de personnel, qui sera certainement un sujet de discussion lors de la 78e assemblée générale annuelle de l'Association du transport aérien international qui débutera dimanche à Doha, a entraîné des retards, des annulations et une extrême frustration pour les compagnies aériennes et les voyageurs de toutes les régions du monde, particulièrement en Europe. "La pénurie de personnel signifie que nous avons du mal à exploiter notre programme prévu avec la qualité et la ponctualité que nous promettons", a déclaré Jens Ritter, DG de la Lufthansa, dans un article publié sur LinkedIn la semaine dernière, s'excusant pour les vols annulés à Munich et Francfort. "De nombreuses personnes ont quitté le secteur de l'aviation pendant la pandémie et ont trouvé du travail ailleurs. Aujourd'hui, nos partenaires du système tels que les aéroports et les traiteurs connaissent une grave pénurie de personnel et ont du mal à embaucher de nouveaux employés".

Comme le souligne également 'Bloomberg', les habilitations de sécurité requises pour le travail aéroportuaire ralentissent aussi le retour à la normale. British Airways compte par exemple quelques 3.000 recrues potentielles dans l'attente de recevoir leur 'feu vert'. Dans ce contexte, les plateformes aéroportuaires et les transporteurs n'ont d'autres choix que d'annuler une partie de leur programme pour éviter de nouvelles pagailles.

L'aéroport londonien de Gatwick a ainsi annoncé ce matin que le nombre de vols quotidiens sera ramené à 825 en juillet et 850 en août, contre 900 les années précédentes. Stewart Wingate, directeur général de l'aéroport, a déclaré: "en prenant des mesures décisives maintenant, nous visons à aider les assistants au sol - ainsi que nos compagnies aériennes - à mieux faire correspondre leurs programmes de vol avec leurs ressources disponibles". Au global, ce sont plus de 4.000 vols qui seront annulés cet été à Gatwick, deuxième aéroport britannique.