Transport : la flotte mondiale devrait doubler d'ici 20 ans, selon Airbus

(Boursier.com) — Airbus revoit en légère hausse ses prévisions de livraisons mondiales d'appareils commerciaux au cours des 20 prochaines années. Le géant européen estime désormais que les constructeurs d'avions livreront 40.850 nouveaux appareils (contre 39.490 précédemment) au cours des deux prochaines décennies, alors que les clients, en particulier en Asie, élargissent leurs flottes et remplacent les avions plus anciens par des modèles plus économes en carburant.

La flotte mondiale installée devrait ainsi plus que doubler d'ici 2042 pour atteindre 46.560 avions, avec 23.680 unités représentant la croissance et 17.170 destinées au remplacement des avions plus anciens. Environ 80% des nouvelles livraisons seront des appareils à fuselage étroit tels que l'A320neo et le 737 Max de Boeing, et l'essentiel de l'expansion proviendra de Chine et du reste de l'Asie, souligne l'avionneur.

Après que le nombre d'avions en service eut chuté de façon spectaculaire pendant la pandémie, avec des milliers d'appareils stationnés dans le monde, les compagnies aériennes font désormais voler des modèles plus anciens plus longtemps pour compenser les problèmes de chaîne d'approvisionnement et une reprise brutale de la demande. La capacité sur les routes intérieures au mois de mai était supérieure à celle de 2019 tandis que le trafic international est revenu à 89% des niveaux d'avant la pandémie, a souligné l'avionneur.

Airbus a déclaré que la Chine à elle seule comptera 9.440 avions d'ici 2042, dont 85% seront des fuselages étroits. La plus forte proportion de flottes de gros-porteurs au niveau régional restera au Moyen-Orient, a prédit Airbus. Aujourd'hui déjà, des compagnies aériennes comme Emirates ou Qatar Airways possèdent d'énormes flottes long-courriers qui relient leurs hubs aux aéroports du monde entier.

Airbus a précisé que ses chiffres sont basés sur un scénario moyen de croissance du trafic de 3,6%, qui pourrait faire face aux vents contraires de la réglementation environnementale et de l'approvisionnement en énergie ou, au contraire, bénéficier de vents favorables comme une libéralisation accrue et d'un "ordre mondial plus stable".