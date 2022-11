Transport : la demande de fret aérien ralentit en septembre

(Boursier.com) — L 'activité cargo s'essouffle. La demande mondiale, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), a reculé de 10,6% sur un an en septembre (-10,6% également pour les opérations internationales), mais a continué à suivre des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie (-3,6%). Les capacités ont progressé de 2,4% par rapport à septembre 2021 (+5,0% pour les opérations internationales) mais sont toujours inférieures de 7,4% aux niveaux de septembre 2019 (-8,1% pour les opérations internationales), précise l'Association internationale du transport aérien.

"Alors que l'activité du fret aérien continue de se rapprocher des niveaux de 2019, les volumes restent inférieurs aux performances exceptionnelles de 2021, car l'industrie fait face à des vents contraires. Au niveau des consommateurs, avec la levée des restrictions de voyage après la pandémie, les gens sont susceptibles de dépenser plus en voyages de vacances et moins en commerce électronique. Et au niveau macro, l'augmentation des avertissements de récession devrait avoir un impact négatif sur les flux mondiaux de biens et de services, légèrement contrebalancé par une stabilisation des prix du pétrole. Dans ce contexte, le fret aérien se porte bien. Et un ralentissement stratégique de la croissance de la capacité de 6,3% en août à 2,4% en septembre démontre la flexibilité dont dispose l'industrie pour s'adapter aux développements économiques", déclare Willie Walsh, directeur général de l'IATA