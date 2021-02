Transport : la demande de fret aérien n'a jamais autant baissé qu'en 2020

(Boursier.com) — On entend beaucoup dire que le cargo soutient le secteur aérien en ces temps très compliqués. Il n'en reste pas moins que la demande de fret aérien a diminué de 10,6% en 2020, soit la plus forte baisse depuis que l'IATA a commencé à mesurer les données du fret en 1990. Le repli est par ailleurs plus marqué que la chute de 6% du commerce mondial de marchandises.

En raison de la chute de 23,3% des capacités, les coefficients de remplissage ont augmenté de 7,7% et permis une amélioration des rendements et des revenus des compagnies sur ce segment de marché. De quoi offrir un léger bol d'air aux transporteurs qui ont dans le même temps vu les revenus tirer de leur activité passagers s'effondrer.

"Le fret aérien résiste mieux à la crise que le segment passagers. Pour de nombreuses compagnies aériennes, l'année 2020 a vu le fret aérien devenir une source vitale de revenus, malgré l'affaiblissement de la demande. Mais comme une grande partie de la flotte de passagers est immobilisée au sol, répondre à la demande sans capacité de transport reste un énorme défi. Et, alors que les pays renforcent les restrictions de voyage face aux nouvelles variantes de coronavirus, il est difficile d'observer une amélioration de la demande de passagers ou dans le manque de capacités. 2021 sera une autre année difficile", affirme Alexandre de Juniac, directeur général de l'IATA.

