Transport : la baisse de la demande de fret aérien se poursuit mais ralentit en avril

(Boursier.com) — Nouvelle baisse de l'activité cargo dans le ciel mondial. La demande, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), a diminué de 6,6% par rapport à avril 2022 (-7,0% pour les opérations internationales). Ce recul constitue néanmoins une amélioration par rapport à la performance du mois précédent (-7,6%), montrent les données de l''Association du transport aérien international (IATA). Les capacités (mesurées en tonnes-kilomètres de fret disponibles, ACTK) ont augmenté de 13,4% sur un an. Elles affichent un niveau supérieur de 3,2% par rapport à avril 2019, dépassant ainsi pour la première fois en trois ans les niveaux pré-Covid. La forte hausse est principalement due à la capacité de soute alors que la demande dans le secteur des passagers se redresse.

"L'industrie du fret aérien s'adapte aux implications de la reprise de la demande de passagers qui s'accompagne d'une expansion de la capacité de soute. Les opérations de Preighter ont cessé en mars et les services de fret ont été réduits de 2,3% en avril. L'environnement de la demande est difficile à lire. La baisse de l'inflation est définitivement positive. Mais le degré et la vitesse auxquels cela pourrait conduire à des politiques monétaires plus souples susceptibles de stimuler la demande ne sont pas clairs. La résilience qui a permis à l'industrie du fret aérien de traverser la crise du Covid-19 est également essentielle pour la suite", déclare Willie Walsh, directeur général de l'IATA.