Transport : l'IATA s'oppose à la mise en place de restrictions pour les passagers en provenance de Chine

(Boursier.com) — L 'IATA monte au créneau. L'Association du transport aérien international condamne les décisions prises par plusieurs pays visant à introduire des tests Covid et d'autres mesures pour les passagers en provenance de Chine alors que les voyages en provenance de la nation asiatique la plus peuplée reprennent malgré une recrudescence du virus. ""Plusieurs pays introduisent des tests COVID-19 et d'autres mesures pour les voyageurs en provenance de Chine, même si le virus circule déjà largement à l'intérieur de leurs frontières. Il est extrêmement décevant de voir cette réintroduction irréfléchie de mesures qui se sont avérées inefficaces au cours des trois dernières années", affirme le directeur général de l'IATA, Willie Walsh.

Selon le dirigeant, ces restrictions ne feraient que retarder le pic des nouvelles vagues de contaminations de quelques jours seulement, plutôt que de les arrêter, tout en étranglant la connectivité internationale, en endommageant les économies et en détruisant des emplois. " Les recherches entreprises autour de l'arrivée du variant Omicron ont conclu que la mise en place de barrières sur le chemin des déplacements ne faisait aucune différence dans le pic de propagation des infections". Les gouvernements doivent fonder leurs décisions sur des "faits scientifiques" plutôt que sur des "politiques scientifiques", conclut l'ancien patron de British Airways.

Une réunion de l'Union européenne est prévue ce mercredi afin de préparer une réponse coordonnée du Bloc pour les voyageurs en provenance de Chine.