Transport : l'IATA revoit ses prévisions de trafic à la baisse pour 2020

(Boursier.com) — L 'industrie du transport aérien continue à tourner au ralenti. Selon les dernières données de l'IATA, le trafic mondial de passagers en août a été inférieur de 75% à celui de l'an passé (après -79,5% en juillet) avec une nouvelle baisse marquée de 88% du trafic international ! Les prévisions ne sont guères optimistes puisque l'IATA anticipe désormais une baisse moyenne du trafic de 66% sur l'année contre -63% précédemment. En outre, si la volonté des consommateurs de voler n'a pas disparu, seul un sur deux compte reprendre l'avion cette année.

D'après les données de vol, la reprise a été interrompue à la mi-août par un retour des restrictions gouvernementales pour face à la résurgence des cas de COVID-19 dans un certain nombre de marchés clés, souligne l'IATA. "Les performances désastreuses du mois d'août en matière de trafic mettent un terme à la pire saison estivale que l'industrie ait jamais connue. La reprise de la demande internationale est pratiquement inexistante et les marchés intérieurs tels qu'en Australie et au Japon ont en fait régressé face à de nouveaux foyers de Covid-19 et aux restrictions de voyage. Il y a quelques mois, nous pensions qu'une baisse de la demande de -63% en année pleine par rapport à 2019 était la pire possible. La période de pointe estivale des voyages étant passée, nous avons revu nos prévisions à la baisse à -66%", souligne Alexandre de Juniac, PDG de l'IATA.