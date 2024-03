Transport : forte hausse du trafic aérien en janvier

(Boursier.com) — A l'image de l'activité cargo, le transport aérien de passagers enregistre un très bon début d'année. La demande totale, mesurée en passagers-kilomètres payants (RPK), a augmenté de 16,6% sur le premier mois de 2024 avec une capacité totale, mesurée en sièges-kilomètres offerts (ASK), en hausse de 14,1% et un coefficient d'occupation en amélioration de 1,7 point à 79,9%. La demande internationale a bondi de 20,8% alors que le trafic intérieur a progressé de 10,4%, montrent les données de l'Association du transport aérien international (IATA).

"L'année 2024 démarre fort malgré les incertitudes économiques et géopolitiques. Alors que les gouvernements cherchent à accroître la prospérité de leur économie au cours d'une année électorale la plus chargée de tous les temps, il est essentiel qu'ils considèrent l'aviation comme un catalyseur de croissance. L'augmentation des impôts et une réglementation onéreuse constituent un contrepoids à la prospérité. Nous nous tournerons vers les gouvernements pour qu'ils adoptent des politiques qui aident l'aviation à réduire ses coûts, à améliorer son efficacité et à progresser vers le zéro émission nette de CO2 d'ici 2050", déclare Willie Walsh, directeur général de l'IATA.