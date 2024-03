Transport : excellent début d'année pour le fret aérien

(Boursier.com) — Très bon début d'année pour le fret aérien. La demande totale, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), a augmenté de 18,4% en janvier (+19,8% pour les opérations internationales). Cette reprise significative marque la plus forte croissance annuelle en CTK depuis la saison estivale 2021, souligne l'Association du transport aérien international (IATA). La capacité, mesurée en tonnes-kilomètres de fret disponibles (ACTK), est en hausse de 14,6% par rapport à janvier 2023 (+18,2% pour les opérations internationales).

"La demande de fret aérien a augmenté de 18,4% sur un an en janvier. Il s'agit d'un bon début d'année. En particulier, le secteur en plein essor du commerce électronique continue d'aider la demande de fret aérien à dépasser la croissance du commerce et de la production depuis le dernier trimestre 2023. Le contrepoids à ces bonnes nouvelles est l'incertitude quant à l'évolution du ralentissement économique en Chine. C'est ce qui sera à l'esprit des dirigeants du fret aérien réunis à Hong Kong la semaine prochaine pour le 'IATA World Cargo Symposium' avec un ordre du jour axé sur la numérisation, l'efficacité et la durabilité", déclare Willie Walsh, directeur général de l'IATA.