Transport : des avions moins remplis pour Ryanair et Wizz Air en janvier

(Boursier.com) — Ryanair a transporté 12,2 millions de personnes en janvier, soit 3% de plus qu'un an plus tôt. Le coefficient d'occupation a reculé de 2 points à 89%. Le plus grand transporteur européen à bas coûts a précisé avoir annulé 950 vols en raison du conflit Israël-Hamas.

Son concurrent d'Europe de l'Est, Wizz Air, a pour sa part accueilli 4,74 millions de personnes à bord de ses avions sur le mois, soit 14,2% de plus qu'il y a un an. Le coefficient d'occupation s'est établi à 82%, en repli de 4,1 points sur un an.