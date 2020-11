Transport : Corsair recevrait près de 300 ME pour surmonter la crise

(Boursier.com) — Corsair devrait surmonter la crise. En grande difficulté, la compagnie aérienne du groupe TUI va être secourue par l'Etat mais aussi par un consortium d'une quinzaine de repreneurs et les actionnaires actuels. Selon les informations de 'La Tribune', les différentes parties "ont signé un protocole de conciliation qui sera examiné le 1er décembre au tribunal de commerce de Créteil". Bercy devrait apporter 141 millions d'euros, TUI devrait de son côté injecter 126 ME et les repreneurs 30 ME, précise le site économique. "Sur le plan stratégique, précise le site, Corsair va se recentrer sur l'Outre-mer et maintient son plan de livraison d'avions neufs. Cinq Airbus A330 Neo vont entrer dans la flotte d'ici à deux ans". Corsair emploie quelque 1.200 salariés.