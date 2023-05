Transport : Bruxelles s'inquiète du projet d'acquisition d'Asiana par Korean Air

(Boursier.com) — Bruxelles pourrait bloquer le projet d'acquisition d'Asiana par Korean Air. Après avoir ouvert une enquête approfondie en février dernier, la Commission européenne annonce craindre craint que l'opération envisagée ne réduise la concurrence dans le domaine de la fourniture de services de transport de passagers sur quatre liaisons entre la Corée du Sud et la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne; ne réduise la concurrence dans le domaine de la fourniture de services de transport de marchandises entre toute l'Europe et la Corée du Sud.

Korean Air, membre de l'alliance Skyteam, et Asiana sont en concurrence directe pour le transport de passagers et de marchandises entre l'EEE et la Corée du Sud. Ensemble, elles seraient de loin les plus grands transporteurs de passagers et de marchandises sur ces liaisons et l'opération pourrait conduire à la suppression d'une alternative importante pour les clients. D'autres concurrents sont confrontés à des obstacles réglementaires et autres à l'expansion de leurs services et il est peu probable qu'ils puissent exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entité issue de la concentration. La concentration pourrait donc entraîner une hausse des prix ou une baisse de la qualité des services de transport aérien de passagers et de marchandises, avertit la CE.

L'envoi d'une communication des griefs ne préjuge pas de l'issue de l'enquête. Korean Air a désormais la possibilité de répondre à la communication des griefs de la Commission, de consulter le dossier de cette dernière et de demander une audition.