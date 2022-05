Transport : Avianca et Gol se rapprochent pour créer un géant de l'aérien en Amérique latine

(Boursier.com) — Avianca et Gol vont fusionner pour créer un "groupe de transport aérien leader en Amérique latine". Sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles, la compagnie colombienne et son homologue brésilien seront regroupés au sein d'une société holding, nommée Abra Group Limited. Les deux transporteurs conserveront néanmoins leurs marques, leurs propres équipes et une culture indépendante tout en bénéficiant d'une plus grande efficacité et d'investissements sous une propriété commune alignée.

Compte tenu des derniers investissements réalisés par les actionnaires d'Avianca et de Viva, Abra détiendra également une participation économique de 100% dans les opérations de Viva en Colombie et au Pérou, ainsi qu'une dette convertible représentant un investissement minoritaire dans la compagnie aérienne chilienne Sky Airline.

Le groupe Abra sera co-contrôlé par les principaux actionnaires d'Avianca et l'actionnaire majoritaire de GOL et sera dirigé par une direction ayant une expérience significative du transport aérien dans la région. Roberto Kriete, qui assumera les fonctions de président du groupe, a notamment fait de TACA dans les années 1980 la première compagnie aérienne d'Amérique centrale avant de la fusionner avec la compagnie colombienne Avianca Airlines en 2009. Constantino de Oliveira Junior, qui sera le DG du groupe, a été le pionnier du low-cost en Amérique latine lorsqu'il a fondé GOL Airlines en 2001.