Transport Aérien : retour des bénéfices en vue pour le secteur en 2023

(Boursier.com) — 2023 , année du retour au vert pour l'industrie du transport aérien ? Dans ses dernières prévisions, l'Association internationale du transport aérien affirme que le secteur devrait réaliser son premier bénéfice post-pandémique l'année prochaine, le rebond continue de la demande aux États-Unis compensant l'impact des restrictions actuelles liées au Covid-19 en Chine.

Selon l'IATA, les transporteurs généreront au global un résultat net positif de 4,7 milliards de dollars en 2023. Bien que représentant moins d'un cinquième du niveau observé en 2019, il s'agit néanmoins d'une évolution bienvenue après des années de perturbations qui ont entraîné au total près de 190 milliards de dollars de pertes pour l'industrie, selon les calculs de l'IATA.

La reprise restera inégale, avertit toutefois l'organisation. Les transporteurs nord-américains devraient accumuler 11,4 Mds$ de bénéfices, tandis que seules deux autres régions - l'Europe et le Moyen-Orient - sont susceptibles de renouer avec de légers profits. A l'inverse, l'Asie devrait subir un déficit de 6,6 milliards de dollars, même en supposant que la Chine commence à se rouvrir au trafic international au cours de la seconde moitié de l'année. La menace de récession et l'incertitude entourant les taux d'intérêt et les prix du pétrole présentent également des risques à la baisse.

"La rentabilité des compagnies aériennes est extrêmement mince", a souligné le directeur général de l'IATA, Willie Walsh, cité par 'Bloomberg'. "Le travail des directions des compagnies aériennes restera difficile car une surveillance attentive des incertitudes économiques sera essentielle". Le profit net de l'année prochaine "équivaudra à l'équivalent de 1,11 dollar par passager en moyenne, soit moins que le prix d'une tasse de café à l'aéroport", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Genève.

"Malgré les incertitudes économiques, il y a de nombreuses raisons d'être optimiste pour 2023. La baisse de l'inflation des prix du pétrole et la poursuite de la demande refoulée devraient aider à maîtriser les coûts alors que la forte tendance à la croissance se poursuit. Dans le même temps, avec des marges aussi minces, même un changement insignifiant de l'une de ces variables a le potentiel de faire basculer la balance en territoire négatif. La vigilance et la flexibilité seront essentielles", a ajouté le dirigeant.

Compte tenu d'un été exceptionnel combiné à des capacités limitées, la perte du secteur pour 2022 est désormais estimée à environ 6,9 milliards de dollars, contre un déficit de 9,7 Mds$ prévu en juin dernier, et bien en-deçà des pertes observées au cours des deux dernières années (137,7 et 42,2 Mds$). Les rendements passagers devraient augmenter de 8,4% (contre 5,6% anticipés en juin). Dans le même temps, le nombre de passagers n'a atteint que 70% des niveaux pré-pandémie en raison de la répression continue en Chine, bien en deçà des estimations précédentes, et pourrait n'atteindre que 85% au cours de l'année prochaine, avertit l'IATA.