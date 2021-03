Transport Aérien : les compagnies américaines voient le ciel se dégager, le secteur flambe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le secteur aérien américain commence à voir le bout du tunnel. Fait marquant, United Airlines prévoit de mettre un terme à sa consommation de liquidités au cours de ce mois, devenant ainsi le premier transporteur US à atteindre un tel objectif. Lors d'une conférence organisée par JP Morgan, Scott Kirby a souligné que le groupe avait profité de la crise pour réaliser des changements structurels jugés nécessaires. Le directeur général d'UAL ne s'attend pas à une reprise complète de la demande avant fin 2023 mais estime que son groupe aura les meilleures marges de l'industrie à cet horizon. Le dirigeant, qui a souligné que les prix des billets pour la saison estivale augmentent avec la hausse de la demande, s'attend à réaliser des marges plus importantes en 2024 qu'en 2019.

Lors de la même conférence, Ed Bastian, PDG de Delta, a déclaré qu'il y avait de "réelles lueurs d'espoir" et qu'il était "prudemment optimiste" quant à la possibilité pour le partenaire d'Air France KLM de mettre fin à sa consommation de liquidités au printemps. Delta s'attend par ailleurs à ce que la baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre se situe dans le bas de la fourchette de prévisions (entre -60 et -65% par rapport au même trimestre de 2019).

JetBlue prévoit également un ralentissement du rythme de baisse de ses revenus au premier trimestre, projetant un recul compris entre 61% et 64%, par rapport à la même période en 2019. Le transporteur à bas coûts misait auparavant sur une baisse allant de 65% à 70%.

Plus de 1,3 million de passagers ont été contrôlés dans les aéroports américains vendredi et dimanche, selon les données de l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports, soit le nombre le plus élevé depuis l'éclatement de la crise sanitaire en 2020.

Ces annonces sont saluées par les opérateurs, les titres des principales compagnies américaines gagnant entre 5 et 10% en ce début de semaine à Wall Street.