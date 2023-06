Transport aérien : le secteur devrait dégager près de 10 Mds$ de profits cette année

(Boursier.com) — Le secteur aérien devrait enregistrer un bénéfice global de 9,8 milliards de dollars cette année, soit quasiment deux fois plus qu'espéré en décembre dernier. "Les années de pandémie sont derrière nous et les frontières sont ouvertes comme d'habitude", déclare Willie Walsh, directeur général de l'Association du transport aérien international, lors de l'assemblée générale annuelle du groupe à Istanbul. "Les marges sont cependant très minces", souligne le dirigeant alors que l'industrie devrait générer des revenus de 803 milliards de dollars en 2023. À titre de comparaison, le bénéfice net du secteur en 2019 était de 26,4 milliards de dollars. "De toute évidence, ce niveau de rentabilité n'est pas durable. Mais étant donné que nous avons perdu 76 dollars par passager en 2020, la vitesse de la reprise est forte", ajoute l'ancien patron d'IAG.

Depuis la sortie de la crise sanitaire, le secteur bénéficie d'une demande croissante et d'une forte hausse du prix des billets, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Les défis demeurent néanmoins : "l'inflation se poursuit, la pression sur les coûts est aiguë et, dans certaines régions, la main-d'oeuvre se fait rare".