Transport Aérien : la résurgence de la pandémie pèse sur la demande aux Etats-Unis

Transport Aérien : la résurgence de la pandémie pèse sur la demande aux Etats-Unis









Crédit photo © Airbus

(Boursier.com) — Sans surprise, la résurgence de la pandémie de Covid-19 affecte la reprise du secteur aérien aux Etats-Unis. Après Delta Air Lines hier, American Airlines a fait part d'un ralentissement de la demande, ce qui laisse présager un affaiblissement des perspectives à l'approche des vacances de fin d'année.

Après un bon départ au quatrième trimestre, une décélération de la croissance des réservations nettes a commencé avant Thanksgiving et a persisté au cours de ce mois, précise la première compagnie américaine dans un document réglementaire. En conséquence, la société s'attend à ce que sa consommation quotidienne de liquidités soit dans la partie haute de sa prévision antérieure de 25 à 30 millions de dollars. La compagnie prévoit par ailleurs de terminer l'année avec plus de 14 milliards de dollars de liquidités.

Le partenaire américain d'Air France KLM a de son côté averti jeudi qu'il perdrait environ 2 millions de dollars de plus que prévu chaque jour au cours du quatrième trimestre (soit entre 12 et 14 M$), mais s'est fixé comme objectif de mettre fin à sa consommation de cash au printemps prochain. "Nous avons constaté un certain ralentissement de la demande et des réservations à terme, alors que les cas de COVID ont augmenté à travers les États-Unis", a déclaré le directeur général, Ed Bastian, dans un mémo envoyé aux employés.

Malgré cette révision, le groupe est toutefois parvenu à nettement redresser la barre au niveau de sa consommation de cash puisqu'il brûlait encore 24 M$ chaque jour sur le trimestre clos fin septembre. Reste que les revenus du quatrième trimestre pourraient tomber à 30% de leur niveau de 2019 (11,44 Mds$), signe de la faiblesse du mouvement de reprise. "Bien que l'environnement continue d'être instable, je suis encouragé par le fait que nous sommes toujours sur la bonne voie pour atteindre le seuil de rentabilité au printemps, et que ces perspectives ont été renforcées par la poursuite des développements positifs en matière de vaccins", a néanmoins positivé le dirigeant.