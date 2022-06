Transport Aérien : l'industrie devrait renouer avec les profits en 2023

(Boursier.com) — L 'industrie du transport aérien renouera avec les bénéfices l'année prochaine, affirme l'Association internationale du transport aérien. Réunie à Doha pour son assemblée générale annuelle, l'IATA s'attend à ce que le secteur essuie une perte globale de 9,7 milliards de dollars cette année, contre 11,6 Mds$ prévus en octobre dernier, et des déficits de 137,7 Mds$ en 2020 et 42,1 Mds$ en 2021. "Les profits à l'échelle de l'industrie devraient être de retour à l'horizon en 2023", a déclaré le directeur général de l'IATA, Willie Walsh. " Nous rebondissons. D'ici l'année prochaine, la plupart des marchés devraient voir leur trafic atteindre ou dépasser les niveaux d'avant la pandémie". Les revenus devraient eux atteindre 782 Mds$ cette année, en hausse de 54,5% par rapport à l'an passé, et représenter 93,3% des niveaux de 2019.

Même si la plupart des transporteurs dans le monde bénéficient de ventes exceptionnelles alors que les clients reprennent le chemin des airs après la levée des restrictions liées au Covid, il y a des doutes quant à la durabilité de cette vigueur de la demande car les prix élevés du carburant poussent les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs et les pressions inflationnistes pèsent sur les dépenses des ménages. W.Walsh estime néanmoins que s'il "n'y a aucun moyen d'édulcorer les réalités économiques et politiques amères", en même temps "le désir de voyager et la nécessité de déplacer des marchandises sont tous deux solides".

L'industrie est devenue "plus légère, plus dure et plus agile", après avoir défié les prévisions de faillites et d'échecs généralisés, a également souligné le dirigeant. La situation a été aidée par le fait que l'industrie a réalisé sa meilleure série de bénéfices avant la pandémie, bien que la fixation de bilans portant des dettes de 650 milliards de dollars reste un "défi monumental". Toujours selon l'ancien patron d'IAG, maison-mère de British Airways, l'expérience précédente suggère que l'impact d'un ralentissement économique ne sera pas si important pour l'industrie. Dans un entretien accordé à 'Bloomberg', W.Walsh a cité l'exemple de l'effondrement du système financier mondial en 2008, suivi d'un nombre de passagers stable en 2009 puis d'une forte croissance en 2010.

Il a également déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que les pénuries de personnel, à l'origine de l'annulation de milliers de vols en Europe et aux USA, ne soient un problème majeur alors que les transporteurs prennent des mesures pour limiter leurs capacités si nécessaire. Les passagers "peuvent réserver en toute confiance", a-t-il déclaré, sachant que les problèmes sont "isolés et qu'ils seront résolus".