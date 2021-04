Transport Aérien : l'IATA revoit ses prévisions 2021... à la baisse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'IATA revoit encore ses prévisions à la baisse. L'Association internationale du transport aérien estime désormais que l'industrie devrait essuyer des pertes de 47 à 48 milliards de dollars cette année contre 38 Mds$ anticipés précédemment. Les revenus devraient reculer de 55% par rapport à leur niveau de 2019 tandis que les capacités devraient représenter seulement 43% de celles de 2019, contre 51% estimés en décembre. Les capacités internationales devraient notamment se limiter à 34% de leur niveau de 2019 au second semestre. Globalement, si l'organisation table toujours sur un retour à la rentabilité en 2022, elle ne table plus sur des résultats positifs au quatrième trimestre 2021. Compte tenu du retard pris par la reprise, l'Europe devrait afficher des résultats particulièrement dégradés par rapport aux Etats-Unis où le marché domestique se redresse rapidement.

"Cette crise est plus longue et plus profonde que ce que l'on aurait pu prévoir. Les pertes seront réduites par rapport à 2020, mais la douleur de la crise augmente. L'optimisme règne sur les marchés intérieurs où la résilience caractéristique de l'aviation est démontrée par des rebonds sur les marchés sans restrictions de voyage internes. En revanche, les restrictions imposées par les gouvernements continuent de freiner la forte demande sous-jacente de voyages internationaux. Bien que l'on estime que 2,4 milliards de personnes voyageront par avion en 2021, les compagnies aériennes brûleront 81 milliards de dollars de liquidités supplémentaires", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'IATA.