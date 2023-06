Transition se rapproche d'Arverne Group

(Boursier.com) — Transition et Arverne Group (Arverne), spécialiste de la valorisation énergétique des ressources du sous-sol notamment dans les secteurs de la géothermie et de l'extraction de lithium, ont conclu un accord de rapprochement d'entreprises.

Ce rapprochement d'entreprises se fera par voie de fusion-absorption de la société paloise Arverne Group, dans et par Transition, cette dernière étant l'entité absorbante de la fusion.

Ce rapprochement d'entreprises se fera sur la base d'une valeur des titres d'Arverne Group de 166 millions d'euros et une valeur des titres Transition (émis ou à émettre) d'environ 148 ME, correspondant à une valeur d'entreprise proforma pour l'ensemble d'environ 257 millions d'euros.

Dans le cadre du rapprochement, Transition absorbera Arverne qui lui apportera l'ensemble de ses actifs et passifs conformément aux termes d'un traité de fusion qui sera conclu après l'expiration de la période de rachat des actions de préférence de catégorie B émises par Transition. En conséquence de la fusion, Arverne cessera d'exister et Transition perdurera en tant qu'entité absorbante de la fusion.

En rémunération des actifs et passifs d'Arverne qui lui seront transférés, Transition émettra de nouvelles actions ordinaires au profit des actionnaires d'Arverne. La valeur de 1 action ordinaire nouvelle Transition pour la détermination du rapport d'échange s'élèvera à 10 euros.

Concomitamment à la fusion, Transition sera renommée "Arverne Group".

La combinaison des expertises et des moyens d'Arverne Group et de Transition permettra d'accélérer la croissance de l'activité de valorisation des ressources du sous-sol au service de la transition énergétique, avec comme principal objectif d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 200 et 350 ME en 2027, et entre 800 et 1.150 ME en 2030.