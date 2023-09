Transition : l'AG valide le rapprochement avec Arverne Group

(Boursier.com) — Transition annonce que l'assemblée générale mixte de ses actionnaires vient d'approuver l'ensemble des projets de résolutions relatifs à la mise en oeuvre du rapprochement avec Arverne Group.

Transition pourra procéder à deux augmentations de capital (respectivement d'un montant total maximum de 64 121 500 euros et d'un montant total maximum de 28 803 780 euros) avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservées au profit exclusif d'investisseurs identifiés et à une augmentation de capital d'un montant total maximum de 68 878 500 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et réservée au profit exclusif d'investisseurs additionnels.

Les associés d'Arverne Group ont également approuvé la Fusion ainsi que l'apport en nature par certains associés minoritaires de Lithium de France, une filiale de la société, de 418.352 actions ordinaires de Lithium de France et décidé l'émission de 214.544 actions ordinaires nouvelles en rémunération de cet apport.