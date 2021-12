Transition : JP Morgan précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 29 décembre 2021 par l'AMF, la société JP Morgan Chase & Co. a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 27 décembre 2021, le seuil de 5% du capital de la société Transition, et détenir indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 1 304 886 actions Transition représentant autant de droits de vote, soit 4,74% du capital et 5,80% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Transition détenues dans le cadre d'un contrat avec un tiers (propriétaire desdites actions) conférant le droit à la société JP Morgan Chase & Co. d'utiliser lesdites actions à tout moment.