Transition Evergreen : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de Transition Evergreen s'est déroulée le 14 juin, sous la présidence de Lionel Le Maux, Président du Conseil d'administration, et en présence des Commissaires aux comptes.

Les actionnaires de Transition Evergreen ont notamment approuvé les comptes sociaux et les états financiers IFRS de l'exercice clos le 31 décembre 2022, renouvelé les mandats d'administrateurs de Christine Vigneron, Samuel Moreau, Jean-Michel Laty pour une durée de 4 ans et les mandats de Frédéric Flipo et de Vincent Robert pour une durée exceptionnelle de 2 ans. L'Assemblée a entériné la modification corrélative des statuts de la société afin de mettre en place un renouvellement échelonné des mandats des administrateurs.

Au final, les 33 résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été adoptées.