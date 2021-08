Transition Evergreen : renforce sa structure financière pour financer son développement

(Boursier.com) — Transition Evergreen réalise avec succès un placement privé de 17,5 millions d'euros, dont 11,3 ME en espèce pour renforcer sa structure de financement. Les fonds levés dans le cadre de ce placement privé, combinés à la mise en place d'une avance en compte courant consentie par Financière Evergreen, permettront de financer le développement de Transition Evergreen dans de nouvelles participations, de poursuivre l'accompagnement des participations existantes et de financer le fonds de roulement dont le montant nécessaire jusqu'au 30 juin 2022 est réduit de 32 ME à 15,4 ME

Transition Evergreen annonce dans le même temps la signature d'un protocole d'investissement avec Safra et la finalisation des négociations en vue de l'acquisition d'une société détenant 10 centrales Biogaz en Allemagne. L'objectif de cette levée de fonds, conjuguée à l'avance en compte courant, est en effet de financer le développement de Transition Evergreen dans de nouvelles participations, poursuivre l'accompagnement des participations existantes et financer son fonds de roulement.

Le produit net de l'augmentation de capital sera donc utilisé pour initier l'investissement dans Safra à hauteur de 5 ME, réaliser l'acquisition d'une société détenant 10 centrales Biogaz à hauteur de 5 ME et réduire le besoin du fonds de roulement à hauteur de 7 ME (dont 6,2 ME venant en remboursement des financements existants dans le cadre des souscriptions par voie de compensation de créances).

Ces deux nouvelles sources de financement permettront en particulier à Transition Evergreen de réaliser l'investissement dans Safra dans le cadre duquel un protocole d'investissement a été signé le 31 juillet 2021. Ce protocole prévoit à terme l'investissement de Transition Evergreen au capital de la société Safra à hauteur de 33% pour un investissement total de 15 ME, financé à hauteur de 5 ME par la présente augmentation de capital et à hauteur de 10 ME par l'avance en compte courant de Financière Evergreen.

Pour rappel, Safra est un acteur majeur des bus à hydrogène et de la mobilité décarbonée en France à travers les bus Businova qui sont assemblés à Albi. A ce jour, Safra est l'acteur qui vendu le plus de bus hydrogènes en France (près de 60% du parc installé français). L'investissement de Transition Evergreen permettra à Safra d'augmenter significativement sa capacité de production pour faire face à la croissance du marché.

Transition Evergreen a également finalisé cette semaine ses négociations pour l'acquisition de 100% du capital d'un groupe allemand qui est un opérateur intégré dans le Biogaz (détention et exploitation de centrales biogaz), détenant au travers de ses filiales un parc de 10 centrales Biogaz en Allemagne. La capacité cumulée de ces 10 sites est de 9,1 MWh électriques, à laquelle s'ajoute une capacité d'injection de biométhane 1 300 NM3h.

L'opération vise à permettre à cet opérateur d'exercer les options d'achat qu'il détient sur l'intégralité des actifs afin de devenir actionnaire à 100% de ces 10 sites. Cette opération permettra également d'accompagner la consolidation à l'oeuvre sur le marché allemand (plus gros marché du Biogaz en Europe), en s'appuyant sur les compétences techniques et opérationnelles d'Evergaz, qui sera l'opérateur de ces sites.

Par ailleurs, il est rappelé que les participations de Transition Evergreen mettent également en place les sources de financement complémentaires suivantes :

- 9 ME pour Everwood par voies d'émission d'obligations remboursables en actions pour un montant de 5,7 ME (opération réalisée) et d'augmentations de capital à hauteur de 3,4 ME (opérations dont la réalisation est prévue à hauteur de 1,9 ME en septembre 2021 et 1,5 ME en décembre 2021) ;

- 7,6 ME pour Everwatt par émissions d'obligations simples pour un montant de 5,7 ME (opérations dont la réalisation est prévue à hauteur de 3,8 ME en septembre 2021 et 1,9 ME en avril 2022) et augmentation de capital à hauteur de 1,9 ME (opération réalisée).

Au résultat de l'opération de placement privé (pour 7 ME), de l'avance en compte courant (pour 2 ME) et des opérations réalisées à date par Everwood et Everwatt (pour un total de 7,6 ME), le montant du fonds de roulement nécessaire à la poursuite des activités de Transition Evergreen jusqu'au 30 juin 2022 est réduit de 32 ME à 15,4 ME, sans tenir compte des opérations prévues par ses participations Everwood et Everwatt pour un montant total de 9,1 ME.

La cotation des actions Transition Evergreen reprendra le 6 août.