Transition Evergreen réalise avec succès un placement privé de 9,7 ME

(Boursier.com) — Transition Evergreen, le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé d'un montant de 9,7 ME pour poursuivre le financement de ses participations.

Lionel Le Maux, Président du Conseil d'administration de Transition Evergreen, et Jacques Pierrelée, Directeur Général déclarent : "Nous tenons à remercier vivement les investisseurs qui ont témoigné de leur intérêt et leur confiance à l'égard de Transition Evergreen et son accompagnement dans des sociétés françaises et européennes qui contribuent à la transition écologique. Plus particulièrement, nous sommes heureux d'accueillir Crédit Agricole Normandie Seine Participation à notre capital, un établissement engagé dans l'investissement responsable. Cette levée de fonds va renforcer notre structure de financement pour poursuivre notre engagement auprès de nos participations. Le succès de cette opération témoigne aussi de notre capacité à diversifier nos sources de financement."

Stéphane Roger, Directeur Général du Crédit Agricole Normandie Seine Participation, déclare : "Nous sommes heureux de participer à cette levée de fonds et ainsi d'appuyer Transition Evergreen dans son ambition d'accélérer la transition écologique au travers de l'accompagnement de ses participations. Cette opération s'inscrit parfaitement dans notre engagement de participer résolument à la réussite de toutes les transitions à l'échelle des territoires."