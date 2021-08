Transition Evergreen réalise avec succès un placement privé de 17,5 ME











(Boursier.com) — Transition Evergreen, le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce la réalisation ce jour d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant de 17,5 ME dans le cadre d'un placement privé réalisé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs.

L'augmentation de capital a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires de Transition Evergreen, dans le cadre d'une offre visée au 1o de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier en France auprès d'un cercle restreint d'investisseurs. Elle a été décidée par le Conseil d'administration le 29 juillet 2021 et par décisions du Directeur général en date du 29 juillet 2021 et du 5 août 2021, dans le cadre de la délégation de compétence conférée par la 12ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2021.

Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 5 844 507 actions nouvelles de 0,50 euro de valeur nominale chacune, au prix unitaire de 3 euros représentant un montant brut total maximum de 17.533.521 euros (prime d'émission incluse). Le prix de 3 euros par action fait ressortir une décote de 9,69% sur la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant le lancement du placement privé.

Il est précisé que 3.765.722 actions nouvelles ont été souscrites en espèces, pour un montant total de 11.297.166 euros, et 2.078.785 actions nouvelles ont été souscrites par voie de compensation avec des créances existantes à l'égard de Transition Evergreen pour un montant total de 6.236.355 euros (dont 4 ME en remboursement d'avances en compte courant existantes et 2,2 ME en remboursement des obligations simples dites "OS 3") par Plantin Participations, FCOF, Amplitudes Editions Musicales, CFMH, Hege Holding, SC Les Alizés, Groupe Andy, CC Participations ainsi que Messieurs Sylvain Duranton et Thierry Grimaux.

Financière Evergreen, société contrôlant la société de gestion Aqua Asset Management, est entrée au capital de Transition Evergreen à l'occasion de la présente augmentation de capital à laquelle elle participé à hauteur de 4,4 ME. Plantin Participations, actionnaire de Transition Evergreen, a participé à l'augmentation de capital par voie de compensation de créances à hauteur d'environ 4 ME.