Transition Evergreen obtient le label Greenfin

(Boursier.com) — Transition Evergreen, le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, est heureux d'annoncer l'obtention du label Greenfin, qui a pour objectif de mobiliser une partie de l'épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique.

Premier label d'État dédié à la finance verte, le label Greenfin a été créé fin 2015 par le ministère de la Transition écologique et solidaire au moment de la COP 21.

Le label Greenfin, qui garantit la qualité verte des fonds d'investissement, s'adresse aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.

Le label a la particularité d'exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

Les fonds d'investissement candidats à cette labellisation doivent prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (" ESG ") dans la construction et la vie de leur portefeuille et avoir un impact positif sur la transition écologique et énergétique.