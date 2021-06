Transition Evergreen lance une augmentation de capital de 55,6 ME sur Euronext à Paris ouverte à tous les investisseurs

(Boursier.com) — Transition Evergreen, le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant initial de 55,6 ME, pouvant être porté à 63,9 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'Autorité des marchés financiers a approuvé, le 25 juin 2021 sous le no21-258, le prospectus relatif à cette opération, qui incorpore par référence le prospectus de fusion approuvé le 28 mai 2021 sous le no21-190.

Cette augmentation de capital, destinée aux actionnaires de Transition Evergreen mais également ouverte à tous les investisseurs, s'effectuera à travers l'émission de 18 533 458 actions nouvelles, susceptible d'être portée à 21 313 476 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix unitaire de 3 euros par action nouvelle, représentant une décote faciale de 45,95% par rapport au cours de clôture de l'action Transition Evergreen en date du jeudi 24 juin 2021, soit 5,55 euros.