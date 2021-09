Transition Evergreen : L'ANR ressort à 78,9 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Transition Evergreen, le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, fait état de l'activité de ses participations au 1er semestre 2021 et publie ses résultats semestriels et son actif net réévalué au 30 juin 2021, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 septembre 2021.

Transition Evergreen publie un résultat net au 1er semestre 2021 de 23 ME. L'ANR ressort à 78,9 ME au 30 juin 2021, en progression de +135% sur le semestre.

Le groupe souligne le renforcement de la structure de financement post clôture par un placement privé d'un montant de 17,5 ME (dont 11,3 ME en espèces) et un projet d'émission obligataire simple d'un montant maximal de 20 ME au 4ème trimestre 2021.

Au cours du semestre écoulé, Evergaz, et son partenaire Meridiam, ont annoncé leur capacité d'investissement dans le secteur du biogaz grâce à une opération de financement de 51 ME par dette bancaire. Cette opération permet à Evergaz de poursuivre son développement stratégique en France et d'optimiser les centrales existantes.

Evergaz est un acteur majeur de la méthanisation en France et en Europe , avec 14 unités implantées en France, Allemagne et Belgique, représentant près de 30 mégawatts de capacités électriques installées.

Evergaz est détenu à hauteur de 28% par Transition Evergreen.

Everwatt, une nette reprise de l'activité post-pandémie

Le 1er semestre 2021 d'Everwatt a été marqué par une nette reprise de l'activité et des prises de commandes, après une année 2020 fortement ralentie par la pandémie.

Everwatt a poursuivi sa stratégie visant à accompagner les entreprises et collectivités dans leur transition vers la neutralité carbone à travers divers projets : production d'hydrogène renouvellable avec Phynix , boucle d'énergie locale avec Selfee ou autoconsommation solaire avec Levysis.

Pour accompagner cette reprise, Everwatt a recruté un Directeur du développement, en poste à compter de novembre 2021.

Everwatt est détenu à hauteur de 74% par Transition Evergreen.

Everwood, croissance de l'activité et entrée en négociations exclusives avec un acteur de la gestion durable des forêts

Le 1er semestre 2021 a permis d'amorcer une phase de structuration et de développement pour les activités d'Everwood.

Au niveau opérationnel, Everwood a poursuivi des négociations d'offre de compensation carbone auprès de l'un des principaux acteurs du secteur du transport. Au-delà de l'impact économique pour Everwood, ce contrat illustrera la stratégie de la société sur le plan de la compensation carbone.

Le prix de la tonne carbone sur le marché européen, indicateur significatif pour Everwood, a évolué à la hausse entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 passant de 32,96 EUR/tonne de CO2 à 56,37 euros/tonne de CO2.

En parallèle, les revenus générés par l'activité de distribution de bois de chauffage Bois Energie Nord, qui s'est déployée géographiquement, ont progressé de +50% par rapport au 1er semestre 2020.

Everwood a également entamé au cours de ce 1er semestre 2021 des négociations exclusives pour l'acquisition d'un acteur majeur en France de la gestion durable des forêts.

Everwood est détenu à hauteur de 75 % par Transition Evergreen.

Activité des autres participations

En parallèle, Transition Evergreen continue à soutenir le développement de ses participations dans des sociétés à des stades plus précoces.

L'enseigne Compose a poursuivi son développement sur ce 1er semestre, avec désormais 15 magasins, dont 8 en propre et 7 franchisés. Ce dynamisme traduit la très forte adaptation à la crise sanitaire de l'enseigne de restauration rapide et la validation par ses clients de la pertinence de son positionnement "healthy" et durable.

La Paper Factory a finalisé au 1er semestre 2021 l'acquisition de la société Graph Pack, sous-traitant des métiers de l'imprimerie et du packaging. Elle veut poursuivre sa diversification par l'acquisition de sociétés capables de créer de la valeur sur la matière papier par intégration complémentaire de savoir-faire afin de lui permettre d'atteindre une taille critique, demandée par ses clients du luxe alimentaire ou de la cosmétique.

En inscrivant son soutien stratégique et opérationnel dans la durée à des PME tournées vers la transition écologique, Transition Evergreen entend apporter une réponse concrète aux enjeux de construction d'un monde décarboné.