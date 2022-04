Transition Evergreen : forte hausse de la valeur des actifs

(Boursier.com) — Transition Evergreen, le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, publie ses résultats annuels 2021 et son actif net réévalué au 31 décembre 2021, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 avril 2022. Le fonds d'investissement fait également un point sur le début d'année 2022, notamment sur l'activité de ses participations au 1er trimestre 2022.

Le Résultat net au 31 décembre 2021 de Transition Evergreen est de 30,9 ME. L'ANR de 103,9 ME ressort en progression de 209% sur l'exercice (et de +31,7%par rapport au 30 juin 2021). Le groupe souligne l'augmentation de la juste valeur des participations de plus de 42 ME entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.

Lionel Le Maux, Président du Conseil d'administration de Transition Evergreen a déclaré : "La forte hausse de la valeur des actifs détenus par Transition Evergreen au cours de l'exercice 2021 (+42 ME) témoigne de l'attractivité de nos différentes participations et de leur solide dynamique de croissance. Cette progression devrait se poursuivre en 2022 compte tenu des thématiques porteuses et des secteurs stratégiques dans lesquels Transition Evergreen a investi (biogaz, bus hydrogène, efficacité énergétique, gestion durable des forêts). Cette progression devrait être favorisée par la hausse des prix de l'énergie et de la valeur des crédits carbone constatée depuis le 2nd semestre 2021. La valorisation des sociétés détenues par Transition Evergreen pourra par ailleurs être impactée favorablement par les opérations sur le capital envisagées par ces sociétés au cours de l'année 2022. Ces opérations permettent en outre à Transition Evergreen d'être accompagné par des investisseurs tiers qui viennent renforcer la visibilité des différents projets. A ce titre, Transition Evergreen, est déjà accompagné sur plusieurs opérations dans le biogaz par Meridiam ou Eiffel Gaz Vert. Ces partenariats avec des acteurs de premier plan de l'investissement illustrent à la fois l'attractivité de Transition Evergreen mais également sa capacité à accompagner ses participations dans leur passage à l'échelle en agrégeant les compétences et les capitaux nécessaires."