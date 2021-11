Transition Evergreen et Evergaz se renforcent dans le biogaz en Allemagne à travers l'acquisition du groupe C4

(Boursier.com) — Transition Evergreen, Evergaz, acteur majeur de la méthanisation en France et en Europe (dont Transition Evergreen est le 1er actionnaire) et Eiffel Gaz Vert, le 1er fonds d'infrastructure européen dédié au développement des filières du gaz renouvelable, s'associent pour faire l'acquisition du groupe C4, via la création de la société 3 E BIOGAS qui a vocation à investir dans des projets existants de production, distribution ou d'équipements utiles à la consommation de biogaz en Allemagne.

Cette opération permet d'accompagner la consolidation du marché allemand de la méthanisation, plus gros marché du biogaz en Europe. 3 E BIOGAS s'appuie sur les compétences techniques et opérationnelles d'Evergaz qui détient déjà 14 centrales biogaz en Europe, pour une capacité de production mixte en injection de biométhane et cogénération équivalente à 31 MW électriques et 7.750 Nm3 de capacité d'injection de biométhane.

CRÉATION DE 3 E BIOGAS POUR INVESTIR DANS LE BIOGAZ EN ALLEMAGNE

L'acquisition du groupe C4 constitue le premier investissement de la société 3 E BIOGAS. Au-delà de cette première acquisition, 3 E BIOGAS ambitionne d'investir dans d'autres unités de méthanisation en Allemagne. Pour ce faire la société dispose d'une enveloppe pouvant aller jusqu'à 50 ME incluant une ligne de financement en quasi fonds propres apportée par Eiffel Gaz Vert. 3 E BIOGAS est detenue à 50,1% par Transition Evergreen, à 20% par Evergaz et à 29,9% par Eiffel Gaz Vert. La société sera présidée par Frédéric Flipo, Directeur général délégué d'Evergaz.