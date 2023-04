Transition Evergreen : en baisse après les annonces, l'ANR par action ressort à 3,44 euro

(Boursier.com) — Transition Evergreen recule de 2,6% à 2,60 euros ce jeudi, alors que le résultat net au 31 décembre 2022 est ressorti à 21,6 ME. L'ANR était de 138 ME au 31 décembre 2022, en croissance de 14,2% par rapport au 30 juin 2022 et de +32,8% par rapport au 31 décembre 2021.

L'ANR par action ressort à 3,44 euro (vs 3,28 euros au 30 juin 2022 et 2,93 euros au 31 décembre 2021)

Lionel Le Maux, Président du Conseil d'administration de Transition Evergreen, a déclaré : "L'année 2022 a été marquée par une hausse et une forte volatilité des prix de l'énergie, et son corrolaire l'inflation, accompagnée d'une nette remontée des taux d'intérêts. Dans cette conjoncture particulière, les participations de Transition Evergreen, positionnées sur des secteurs clés et porteurs de la transition énergétique (biogaz, hydrogène ou solaire), ont toutes connues une évolution significative de leur activité et de leurs perspectives, amplifiée par un attrait plus important des investisseurs pour les sources d'énergies renouvelables et décentralisées.

Transition Evergreen affiche ainsi sur cet exercice 2022, une croissance de son actif net réévalué de +32,8% par rapport au 31 décembre 2022, aboutissant à un ANR par action de 3,44 euros.

En 2023, Transition Evergreen poursuivra l'accompagnement de ses participations dans leur trajectoire de croissance et leur passage à l'échelle de PME et d'ETI, tout en maintenant sa stratégie d'optimisation de l'allocation de son capital en vue de disposer d'un portefeuille équilibré de sociétés concentrées sur leurs métiers et avec des besoins de financement adaptés. Ceci pourra conduire à des ventes de tout ou partie d'actifs, des allocations dans de nouvelles participations ou encore des opérations de simplification destinées à extérioriser la valeur latente de certaines sociétés et valoriser au mieux les actifs détenus par Transition Evergreen."