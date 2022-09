Transition Evergreen : ANR en hausse mais résultats en baisse à fin juin

(Boursier.com) — Transition Evergreen fait état d'un actif net réévalué (ANR) de 120,9 ME à fin juin contre 103,9 ME au 31 décembre 2021 (+16,3%) et 78,9 ME au 30 juin 2021 (+53,2%). L'Actif Net Réévalué par action s'élève à 3,28 euros (contre 2,93 euros au 31 décembre et 2,67 euros il y a un an). Cette hausse de 17 ME sur six mois s'explique par la variation de la juste valeur des participations (+20,4 ME), les opérations sur le capital de la société réalisées au cours du semestre écoulé (+3,2 ME) et le résultat net retraité de l'effet juste valeur (- 6,6 ME).

Le résultat opérationnel semestriel s'établit à 16,5 ME (24,55 ME sur l'exercice précédent). Il intègre 20,4 ME de variation positive de la juste valeur des actifs financiers non courants ; -0,2 ME de charges de personnels (à noter qu'au 30 juin 2021 la société enregistrait une charge liée au plan d'actions gratuites pour 264.000 euros) ; -4 ME d'autres charges opérationnelles. Le coût de l'endettement financier, composé des intérêts des emprunts obligataires, s'élève à -0,6 ME. Après prise en compte de l'impôt de -1,9 ME (contre -0,6 ME au 30 juin 2021), le résultat net semestriel atteint 13,8 ME contre 23 ME un an plus tôt.

Au 30 juin, Transition Evergreen disposait d'une trésorerie disponible de 0,2 ME, renforcée post-clôture par une émission obligataire d'un montant de 3 ME réalisée en juillet. Transition Evergreen rappelle disposer d'une avance en compte courant, d'un montant maximum de 12 ME accordée par Financière Evergreen et qui a été utilisée à hauteur de 3,1 ME à la clôture du 1er semestre 2022. Transition Evergreen envisage une nouvelle levée fonds entre 8 et 10 ME au 2nd semestre 2022 pour renforcer sa trésorerie et poursuivre l'accompagnement de ses participations.

Sur l'exercice 2022 Transition Evergreen va continuer l'accompagnement de ses participations idéalement positionnées sur des secteurs stratégiques, dans une logique de co-construction, aux fins de leur permettre de poursuivre leur croissance et leur passage à l'échelle de PME.