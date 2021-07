Transition Evergreen annonce la non-réalisation de son augmentation de capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Transition Evergreen, le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce la non-réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant de 55,6 ME annoncée le 28 juin dernier.

Les demandes de souscription ont porté sur un nombre total de 10.590.264 actions nouvelles, au prix unitaire de 3 euros, représentant 57,14% du nombre total d'actions nouvelles susceptibles d'être émises dans le cadre de l'augmentation de capital et un montant total de 31,8 ME.

Les 31,8 ME ainsi recueillis, dont 19,6 ME d'intentions et d'engagements de souscription, n'ont pas permis la réalisation de l'augmentation de capital puisqu'ils représentent moins de 75% de son montant initial, "mais témoignent de l'intérêt manifesté par de nombreux investisseurs pour le projet porté par Transition Evergreen".

Les ordres de souscription des actions offertes dans le cadre de l'opération sont caducs et les fonds déjà versés à l'appui des souscriptions seront restitués sans intérêt ni compensation à compter du 30 juillet 2021. Les achats et ventes de droits préférentiels de souscriptions sur le marché et hors marché sont définitifs.

Prochaines étapes

L'objectif de cette première levée de fonds était de financer le développement de Transition Evergreen et celui de ses participations ainsi que son fonds de roulement, dont le montant net nécessaire à la poursuite de ses activités jusqu'au 30 juin 2022 est estimé à 32 ME.

Dans ce cadre, Transition Evergreen, qui continue à bénéficier du soutien de ses actionnaires historiques, travaille actuellement à la mise en place de sources de financements complémentaires pour poursuivre l'accompagnement de ses participations et financer son fonds de roulement. Transition Evergreen projette ainsi de réaliser dans les prochains jours une augmentation de capital par placement privé en France auprès d'un cercle restreint d'investisseurs qui comprendra Financière Evergreen, société contrôlant Aqua Asset Management.