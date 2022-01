Transition Evergreen : acquisition définitive d'actions gratuites

(Boursier.com) — Transition Evergreen, le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, rappelle que conformément aux conditions du traité de fusion conclu par la Société et Evergreen SAS, et aux engagements d'Evergreen SAS dans le cadre du plan d'attribution gratuite d'actions mis en place le 3 décembre 2019, l'Assemblée a décidé d'appliquer le rapport d'échange retenu dans le traité de fusion. Cette même assemblée avait également autorisé le Conseil d'administration à procéder à des attributions gratuites d'actions. Dans ce cadre, un nombre total de 310.087 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 euro chacune, ont été définitivement acquises le 3 décembre 2021 par les bénéficiaires du plan à l'issue d'une période d'attribution de 24 mois.

L'augmentation de capital correspondante, d'un montant nominal total de 155.043,50 euros, a été réalisée le 7 janvier 2022, par imputation du montant correspondant sur le compte prime d'émission.

Les actions nouvelles ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris.

Compte tenu de la période d'attribution de 24 mois, les actions nouvelles ne sont pas soumises à une période de conservation, à l'exception d'une partie des 95.175 actions acquises par Jacques Pierrelée (Directeur général), dans le cadre de ce plan. Le Conseil d'administration arrêtera prochainement la proportion du nombre d'actions ainsi acquises devant être conservée par le Directeur général jusqu'à la fin de ses fonctions conformément à la réglementation applicable.