(Boursier.com) — Transition Evergreen accélère dans le gaz vert avec Keiryo (anciennement Green H2 Partenaires) qu'il détient à 50% aux côtés de Transition Hydrogène, fonds également géré par Aqua Asset Management.

Keiryo accélère sur le segment de l'hydrogène vert avec pour ambition de constituer un acteur de référence sur le marché de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone en France et en Europe. Keiryo se positionne en tant qu'intégrateur de systèmes complexes regroupant des compétences de développement, financement et ingénierie pour permettre l'émergence d'infrastructures d'hydrogène, renouvelable ou bas carbone, à destination de la mobilité et d'usages industriels. Cela passe notamment par la création d'offres innovantes pour accélérer le développement de la filière comme l'offre 'km as a service' sur le segment de la mobilité ou la monétisation de crédit CO2. La disponibilité et le coût de l'électricité étant des composantes importantes de la production d'hydrogène, Keiryo s'appuiera également sur des partenariats avec des fournisseurs d'électricité bas carbone ou renouvelable en France et en Europe.

Au-delà de premiers projets en développement dans le Sud de la France et d'un investissement dans Arhyze, développeur et producteur d'hydrogène vert, adossé à un partenariat pour le financement de projets communs, Keiryo a également signé des partenariats de co-développement de projets avec les sociétés Evergaz (opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz) et SAFRA (acteur de la mobilité décarbonée hydrogène), deux participations de Transition Evergreen.

Ces avancées confortent l'empreinte de Transition Evergreen dans le gaz vert, déjà présente avec Evergaz et SAFRA. Ces deux sociétés poursuivent leurs propres stratégies de croissance, Evergaz dans le biogaz et SAFRA dans la mobilité décarbonée. Elles envisagent d'ailleurs toutes deux diverses options pour financer cette croissance, pouvant se traduire, selon les conditions de marché, par une entrée en Bourse.