Transition a levé 215 ME auprès des investisseurs qualifiés









(Boursier.com) — Euronext célèbre l'introduction en bourse de Transition, premier Special Purpose Acquisition Company (SPAC) français dédié à la transition énergétique, sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext à Paris (code mnémonique actions : TRAN).

La société a été créée par Xavier Caïtucoli, entrepreneur et co-fondateur de la société Direct Energie, Erik Maris, entrepreneur et Advisory Partner d'Advent International, et Fabrice Dumonteil, fondateur et président d'Eiffel Investment Group, dans le but d'acquérir une ou plusieurs entreprises européennes du secteur de la transition énergétique, dans les activités de production d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. L'objectif de Transition est de construire un nouvel acteur majeur, diversifié et intégré sur la chaîne de valeur, qui saura répondre aux enjeux et changements du secteur de l'énergie des trois prochaines décennies.

L'introduction en bourse de Transition a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation des 21.500.000 unités qui composent son capital. Le cours de référence des unités a été fixé à 10 euros. Au total, Transition a levé, auprès des investisseurs qualifiés dans le cadre d'un placement privé, 215 millions d'euros.

Xavier Caïtucoli, PDG et co-fondateur, a déclaré : "Le succès de ce placement témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité de notre équipe, dans la pertinence de notre projet et sa capacité à créer de la valeur et dans le potentiel de croissance phénoménal d'un secteur énergétique en profonde mutation, notamment en Europe. Premier SPAC européen dédié à la transition énergétique, Transition va permettre à des ETI européennes de changer d'échelle et de devenir des champions au service des enjeux climatiques et des nécessaires transformations à venir pour atteindre les objectifs mondiaux de neutralité carbone."