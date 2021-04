Transgene : visibilité financière jusqu'au deuxième semestre 2022

(Boursier.com) — Transgene disposait au 31 mars 2021 de 19,1 millions d'euros de trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers, contre 26,3 millions d'euros au 31 décembre 2020. Au premier trimestre 2021, la consommation de trésorerie de Transgène s'est élevée à 7,2 millions d'euros, contre 8 millions d'euros pour la même période en 2020.

En complément, Transgene dispose d'une ligne de crédit disponible pour 15 millions d'euros auprès de Natixis, dont la date d'échéance a été prolongée jusqu'au 15 avril 2023, et des titres de participations de Tasly BioPharmaceuticals évalués à 32,3 millions d'euros à fin décembre 2020.

Transgene estime disposer d'une visibilité financière jusqu'au deuxième semestre 2022.

Au cours du premier trimestre 2021, les produits opérationnels ont représenté 2,4 ME, composés de 0,9 ME de revenus des accords de collaboration et de licence (principalement issus de l'accord de collaboration avec AstraZeneca) et du quart du montant du crédit d'impôt recherche attendu pour 2021 (1,5 million d'euros au premier trimestre 2021, stable par rapport à 2020).